Янник Синнер вышел в финал "Ролан Гаррос", обыграв Новака Джоковича

В полуфинале итальянский теннисист, четырехкратный победитель турниров "Большого шлема", обыграл сербского 24-кратного чемпиона мэйджоров в трех партиях – 6:4, 7:5, 7:6.

В решающем матче "Ролан Гаррос" Синнер встретится со второй ракеткой мира – испанцем Карлосом Алькарасом, у которого на счету также четыре титула "Большого шлема".