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Спорт

Янник Синнер вышел в финал "Ролан Гаррос", обыграв Новака Джоковича

Янник Синнер, Роллан Гаррос , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 01:34 Фото: Х/ Roland-Garros
Первая ракетка мира Янник Синнер 6 июня пробился в финал Открытого чемпионата Франции – 2025, одержав уверенную победу над Новаком Джоковичем, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале итальянский теннисист, четырехкратный победитель турниров "Большого шлема", обыграл сербского 24-кратного чемпиона мэйджоров в трех партиях – 6:4, 7:5, 7:6.

В решающем матче "Ролан Гаррос" Синнер встретится со второй ракеткой мира – испанцем Карлосом Алькарасом, у которого на счету также четыре титула "Большого шлема". 

Ранее сообщалось, что Анна Данилина вышла в финал парного разряда на "Ролан Гаррос". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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