Янник Синнер вышел в финал "Ролан Гаррос", обыграв Новака Джоковича
Фото: Х/ Roland-Garros
Первая ракетка мира Янник Синнер 6 июня пробился в финал Открытого чемпионата Франции – 2025, одержав уверенную победу над Новаком Джоковичем, сообщает Zakon.kz.
В полуфинале итальянский теннисист, четырехкратный победитель турниров "Большого шлема", обыграл сербского 24-кратного чемпиона мэйджоров в трех партиях – 6:4, 7:5, 7:6.
В решающем матче "Ролан Гаррос" Синнер встретится со второй ракеткой мира – испанцем Карлосом Алькарасом, у которого на счету также четыре титула "Большого шлема".
World No.1 🏆 World No.2— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2025
It doesn't get much bigger than THIS. pic.twitter.com/C2NWTFfRLe
Ранее сообщалось, что Анна Данилина вышла в финал парного разряда на "Ролан Гаррос".
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