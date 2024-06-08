Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Италии

На турнире серии WTA 125 в Бари определились сильнейшие теннисистки парного разряда. На грунте победительницами стали казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачева, сообщает Zakon.kz.

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В финале теннисистки играли против итальянки Анжелики Морателли и мексиканки Ренаты Заразуа. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:3. Матч шел один час.

В предыдущем поединке Данилина встретилась с Жибек Куламбаевой. А до этого она одержала победу над француженкой Эстель Кашино и грузинкой Нателой Дзаламидзе.