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Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Италии
Фото: WTA
На турнире серии WTA 125 в Бари определились сильнейшие теннисистки парного разряда. На грунте победительницами стали казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачева, сообщает Zakon.kz.
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В финале теннисистки играли против итальянки Анжелики Морателли и мексиканки Ренаты Заразуа. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:3. Матч шел один час.
В предыдущем поединке Данилина встретилась с Жибек Куламбаевой. А до этого она одержала победу над француженкой Эстель Кашино и грузинкой Нателой Дзаламидзе.
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