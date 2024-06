Стала известна причина снятия Рыбакиной с турнира в Берлине

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Пресс-служба WTA сообщила, что Елена была вынуждена сняться с матча против спортсменки из Беларуси из-за болей в области живота. Рыбакина отказалась от продолжения борьбы при счете 3:1 в первом сете в пользу Азаренко.

Victoria Azarenka advances to the Berlin semifinals after Elena Rybakina is forced to retire due to abdominal pain.



Final score: 3-1, RET.#ecotransLadiesOpen