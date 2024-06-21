Стала известна причина снятия Рыбакиной с турнира в Берлине

Стала известна причина снятия четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной с турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинале казахстанская теннисистка отказалась продолжать матч против бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко (19 WTA), сообщает Zakon.kz.

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Пресс-служба WTA сообщила, что Елена была вынуждена сняться с матча против спортсменки из Беларуси из-за болей в области живота. Рыбакина отказалась от продолжения борьбы при счете 3:1 в первом сете в пользу Азаренко.

Victoria Azarenka advances to the Berlin semifinals after Elena Rybakina is forced to retire due to abdominal pain.



Final score: 3-1, RET.#ecotransLadiesOpen — wta (@WTA) June 21, 2024

Ранее Рыбакина планировала сыграть на травяном турнире в Истборне (Великобритания), который состоится с 24 по 30 июня, за неделю до Уимблдона.