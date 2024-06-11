Стал известен календарь Елены Рыбакиной на травяной сезон
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С 17 по 23 июня пройдет турнир WTA-500 в Берлине (Германия), где Елена Рыбакина намерена принять участие. На этом соревновании первой ракетке Казахстана предстоит защитить 55 очков. В 2023 году на травяных кортах Берлина Рыбакина дошла до второго круга, уступив спортсменке из Хорватии Донне Векич (7:6, 3:6, 4:6)
Далее у Елены Рыбакиной запланировано выступление на турнире WTA-500 в британском Истборне, который состоится с 24 по 29 июня. На этом состязании четвертой ракетке мира не нужно будет защищать очки, поскольку в прошлом году она не играла в Истборне.
Главным травяным турниром для нашей теннисистки станет Уимблдон, который пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания). На третьем турнире "Большого шлема" в этом сезоне Рыбакиной нужно будет защитить 430 очков. В прошлом году на британском "Шлеме" Елена в четвертьфинале проиграла Онс Жабер (Тунис) со счетом 7:6, 4:6, 1:6.
Расписание Елены Рыбакиной на травяной сезон:
WTA-500, Берлин (Германия)
17-23 июня 2024 года
(предстоит защитить 55 очков)
WTA-500, Истборн (Великобритания)
24-29 июня 2024 года
(первый номер посева)
Турнир "Большого шлема" Уимблдон
Лондон (Великобритания)
1-14 июля 2024 года
(предстоит защитить 430 очков)
Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте обновила рейтинг в одиночном и парном разрядах, где Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место.