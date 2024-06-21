Надаль поздравил Федерера с выходом документального фильма

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил легендарного швейцарского игрока Роджера Федерера с выходом документального фильма о нем "Федерер: 12 последних дней", сообщает Zakon.kz.

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Надаль выложил пост в социальных сетях, прикрепив кадры с Кубка Лэйвера – 2022. Именно на этом выставочном турнире Федерер сыграл последние матчи в карьере, в том числе в парном разряде с испанцем.

"Поздравляю, Роджер, мой друг! Это был уикенд, который я никогда не забуду! С нетерпением жду просмотра "12 последних дней"!", – написал Надаль в соцсетях.

Вчера, 20 июня, на стриминговой платформе Amazon Prime вышел документальный фильм про последние 12 дней Федерера в качестве профессионального теннисиста. В фильме он рассказывает про соперников, свою карьеру и семью.

Режиссерами фильма "Федерер: 12 последних дней" стали британец Асиф Кападия и американец Джо Сабия. Кападия известен тем, что делал документалки об автогонщике Айртоне Сенне и футболисте Диего Марадоне, но его самая знаковая работа связана не со спортом. В 2015 году Асиф выпустил ленту о певице Эми Уайнхаус и получил множество наград, включая "Оскар" за лучший документальный фильм. Сабия – цифровой видеохудожник, который работал над монтажом многих известных проектов, в том числе сериала "Клан Сопрано". Роджер давал Джо интервью для журнала Vogue в 2019 году и решил привлечь его на помощь Кападии, чтобы документалка получилась более динамичной и драматичной.

Ранее стало известно, что 22-кратный победитель турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль не выступит на предстоящем Уимблдоне, который пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания).