Легендарный испанский теннисист не выступит на Уимблдоне-2024

22-кратный победитель турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль не выступит на предстоящем Уимблдоне, который пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания). Об этом рассказал капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер, сообщает Zakon.kz.

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Во время "Ролан Гаррос" сам Надаль отмечал, что его участие в Лондоне маловероятно, так как для этого он будет вынужден дважды поменять покрытия за короткий срок – перейти на траву после основного грунтового сезона и вернуться на грунт накануне Олимпиады в июле.

Пока Надаль официально не снялся с британского турнира "Большого шлема". Если это случится, а Новак Джокович не успеет восстановиться от травмы мениска, то "мэйджор" пройдет без игроков "Большой тройки" впервые с US Open-1999.

Рафаэль Надаль дважды становился чемпионом британского "Шлема" в 2008 и 2010 годах.

Ранее бывший испанский теннисист, экс-третья ракетка мира и финалист "Ролан Гаррос-2013" Давид Феррер подтвердил, что Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).