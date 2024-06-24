Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Германии

Короткий и насыщенный травяной сезон продолжается женским турниром категории WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

В игре за выход в четвертьфинал Анна Данилина в дуэте с китаянкой Ифань Сюй одержали победу над тандемом Ингрид Мартинс (Бразилия) / Ирина Хромачева (Россия) со счетом 6:4, 7:5.

Соперницы казахстанско-китайской пары еще не определились.

Также на турнире в Бад-Хомбурге выступит вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде Юлия Путинцева. В первом раунде она сыграет с американкой Пейтон Стирнс (59 WTA).

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, в котором Юлия Путинцева поднялась на семь строчек.