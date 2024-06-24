Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Германии

Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Германии Фото: KTF
Короткий и насыщенный травяной сезон продолжается женским турниром категории WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

В игре за выход в четвертьфинал Анна Данилина в дуэте с китаянкой Ифань Сюй одержали победу над тандемом Ингрид Мартинс (Бразилия) / Ирина Хромачева (Россия) со счетом 6:4, 7:5.

Соперницы казахстанско-китайской пары еще не определились.

Также на турнире в Бад-Хомбурге выступит вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде Юлия Путинцева. В первом раунде она сыграет с американкой Пейтон Стирнс (59 WTA).

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, в котором Юлия Путинцева поднялась на семь строчек.

Читайте также

Путинцева поднялась на семь строчек в мировом рейтинге. Рыбакина сохранила четвертое место

Видеообзор победного матча Юлии Путинцевой в финале травяного турнира WTA

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла турнир WTA 250

Пахита Амири
Анна Данилина Путинцева Юлия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданной концовкой завершился матч Германии против Швейцарии на Евро-2024
Неожиданной концовкой завершился матч Германии против Швейцарии на Евро-2024
Казахстанец завоевал историческую лицензию на Олимпиаду-2024
Казахстанский брейк-дансер завоевал историческую лицензию на Олимпиаду-2024
Футбол Итоги 12 тура
"Ордабасы" и "Актобе" оторвались от преследователей в гонке чемпионов КПЛ-2024
Путинцева поднялась на семь строчек в мировом рейтинге. Рыбакина сохранила четвертое место
Путинцева поднялась на семь строчек в мировом рейтинге. Рыбакина сохранила четвертое место
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: