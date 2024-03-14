Анна Данилина успешно стартовала на турнире в США

В Чарльстоне (США) проходит турнир категории WTA-125. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Анна Данилина в паре с китайской спортсменкой Шуай Чжан одержала победу над бразильско-белорусским дуэтом Ингрид Гамарра Мартинс/Лидия Морозова со счетом 7:6, 6:3.

Встреча продлилась один час и 17 минут. За это время казахстанско-китайский тандем оформил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

Во втором ранде (четвертьфинал) Данилина и Чжан сыграют с американской парой Мария Матеас/Далайна Хьюитт.

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