Карлос Алькарас примет участие в выставочном турнире в США

Также в выставочном турнире примут участие знаменитые американские теннисистки. Мэдисон Киз сыграет со Слоан Стивенс. Их противостояние будет повторением финала US Open 2017. Тогда в титульном поединке Слоан Стивенс разгромила соотечественницу со счетом 6:3, 6:0.

We’re thrilled to announce the Queen City’s newest event, the 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.



𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐫𝐚𝐳 vs 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐓𝐢𝐚𝐟𝐨𝐞

𝐒𝐥𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐒𝐭𝐞𝐩𝐡𝐞𝐧𝐬 vs 𝐌𝐚𝐝𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐊𝐞𝐲𝐬



