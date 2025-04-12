Сборная Казахстана второй раз в истории пробилась на ЧМ среди игроков до 14 лет

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В малайзийском городе Кучинг продолжаются отборочные матчи зонального турнира Азия/Океания в рамках World Junior Tennis Competition среди юниоров до 14 лет, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале казахстанские теннисисты одержали волевую победу над командой Китайского Тайбэя со счетом 2:1 и досрочно завоевали путевку на командный чемпионат мира. Это всего лишь второй раз в истории, когда юниорская сборная Казахстана вышла на мировой уровень в этом возрасте.

Стартовый матч стал настоящим марафоном. Бексултан Бауржанов в упорной четырехчасовой борьбе уступил Йен Ценгу – 4:6, 6:4, 6:7 (4:7). Однако во второй игре Ахмади Маханов сравнял счет, уверенно обыграв Хуан Цая – 6:3, 6:4.Судьбу встречи решила парная игра.

Маханов в дуэте с Хакназаром Жеткербаем продемонстрировали слаженную игру и переиграли Цай/Чан со счетом 6:3, 4:6, 10:6.

Капитан сборной Казахстана Сагадат Аяп поздравил болельщиков с важной победой и подчеркнул значимость достижения на фоне высокой конкуренции в теннисе в Азиатско-Океанском регионе.





"Это большой шаг вперед для всего казахстанского тенниса. Горжусь нашими ребятами и тем, как они сражались за страну. Впереди – чемпионат мира, и мы настраиваемся бороться за новые победы", – отметил Сагадат Аяп.

Ранее французская теннисистка получила тяжелую травму во время матча на Кубке Билли Джин Кинг.

