Французская теннисистка получила тяжелую травму во время матча на Кубке Билли Джин Кинг

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Французская теннисистка, 141-я ракетка мира Клара Бюрель получила тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки правого колена. Теннисистка неудачно сыграла в одном из эпизодов матча между сборной Франции и Турции в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

К моменту получения травмы Бюрель вела в матче против Айлы Аксу со счетом 4:1, но из-за повреждения француженки игру пришлось закончить. Сборная Франции позже выиграла парный поединок, но уступила в матче 1:2.

Отметим, что разрыв крестообразной связки колена считается одним из самых распространенных повреждений в игровых видах спорта, а лечение подобного типа травм занимает несколько месяцев.

Alors qu’elle menait 4-1 contre Ayla Aksu (n°307), Clara Burel est contrainte à l’abandon suite à une sérieuse blessure au genou. 🇫🇷🤕



Les Bleues sont menées 1-0 par la Turquie avant le match de Varvara Gracheva…



pic.twitter.com/AYSFlwUtmh — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) April 9, 2025

Ранее команда Казахстана разгромила Колумбию и в третий раз вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.