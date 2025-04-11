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Все о теннисе

Французская теннисистка получила тяжелую травму во время матча на Кубке Билли Джин Кинг

Француженка Клара Бюрель получила травму во время матча на Кубке Билли Джин Кинг, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 17:56 Фото: WTA
Французская теннисистка, 141-я ракетка мира Клара Бюрель получила тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки правого колена. Теннисистка неудачно сыграла в одном из эпизодов матча между сборной Франции и Турции в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

К моменту получения травмы Бюрель вела в матче против Айлы Аксу со счетом 4:1, но из-за повреждения француженки игру пришлось закончить. Сборная Франции позже выиграла парный поединок, но уступила в матче 1:2.

Отметим, что разрыв крестообразной связки колена считается одним из самых распространенных повреждений в игровых видах спорта, а лечение подобного типа травм занимает несколько месяцев.

Ранее команда Казахстана разгромила Колумбию и в третий раз вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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