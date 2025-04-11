Бывший тренер Рыбакиной нашел новую работу

Двукратный финалист турниров "Большого шлема", восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас согласовал сотрудничество с чемпионом Уимблдона-2001, хорватом Гораном Иванишевичем, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Gazzetta.gr, Циципас начнет тренироваться под руководством Иванишевича после завершения грунтового сезона, сразу после окончания "Ролан Гаррос-2025".

Иванишевич сделал выдающуюся тренерскую карьеру благодаря плодотворной работе с сербом Новаком Джоковичем. Он вошел в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной, однако сотрудничество не получилось долгим.



