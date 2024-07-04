Александр Недовесов неудачно сыграл дебютный матч в Великобритании

Казахстанский теннисист Александр Недовесов сыграл дебютный матч на Открытом чемпионате Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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В паре с эквадорским спортсменом Гонсало Эскобаром Недовесов встретился с монакско-нидерландским дуэтом Ромен Арнеодо – Сем Вербеек и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:2, 2:6, 5:7. Игра продлилась 2 часа и 4 минуты.



37-летний Александр на данный момент занимает 48-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) парного разряда, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисистов.

Ранее казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко в паре неудачно провели матч первого круга на Открытом чемпионате Великобритании.

