Уимблдон-2024: казахстанский дуэт не смог преодолеть первый круг в парном разряде

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко в паре провели матч первого круга на Открытом чемпионате Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре казахстанский дуэт проиграл паре Юки Бхамбри (Индия) / Альбано Оливетти (Франция) со счетом 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте всего 58 минут. За это время казахстанский дуэт четыре раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из трех возможных.

Ранее Анна Данилина в паре с Ифань Сюй вышли во втрой круг Уимблдона в женском парном разряде.