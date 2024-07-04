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Юлия Путинцева провела второй матч за день на Уимблдоне

теннисистка Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (35 WTA) сыграла свой первый матч парного разряда на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон), сообщает Zakon.kz.

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Путинцева в паре с датской спортсменкой Кларой Таусон провела встречу с российским дуэтом Диана Шнайдер – Елена Веснина и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 6:4, 6:7, 0:6. При этом во втором сете казахстанка и датчанка имели матч-болл и могли завершить игру. Матч состоялся на стадии 1/32 финала турнира "Большого шлема" и продлился 2 часа и 1 минуту.

Соперницами Шнайдер и Весниной в 1/16 финала станут американка Эйжа Мухаммад и индонезийка Алдила Сутжиади.

Ранее сообщалось, что Путинцева обыграла восьмикратную чемпионку ТБШ и впервые вышла в третий круг Уимблдона.

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