Юлия Путинцева обыграла восьмикратную чемпионку ТБШ и впервые вышла в третий круг Уимблдона

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (35 WTA) провела матч второго круга в женском одиночном разряде Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в третий раунд Юлия Путинцева выиграла у чемпионки Олимпийских игр 2020 года, восьмикратной победительницы турниров "Большого шлема" в парном разряде Катержины Синяковой (Чехия, 36 WTA) со счетом 6:0, 4:6, 6:2. Наша спортсменка сравняла счет в личных встречах (1:1).

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время казахстанка один раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В третьем раунде Юлия сыграет с Игой Швёнтек (Польша) или Петрой Мартич (Хорватия).

Ранее была представлена история самого престижного турнира "Большого шлема" Уимблдона.