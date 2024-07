Уимблдон-2024: Радукану и Маррей снялись с микста

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

Было принято решение не усугублять ситуацию, чтобы не получить более тяжелую травму. Таким образом, 37-летний Маррей завершил выступление на домашнем "Шлеме". В одиночном разряде он принял решение не выступать, но сыграл в паре с братом. В первом круге парного разряда Энди вместе с Джейми проиграли австралийскому дуэту Ринки Хиджиката / Джон Пирс (6:7, 4:6). После этой игры Энди Маррей эмоционально попрощался с болельщиками Уимблдона в преддверии завершения карьеры.

A moment for the fans outside Centre Court to show their love to Andy #Wimbledon pic.twitter.com/Tce5IS1Fpk