Уимблдон-2024: Радукану и Маррей снялись с микста

Легендарный теннисист из Великобритании Энди Маррей и его соотечественница Эмма Радукану снялись с микста на Уимблдоне из-за ощущения дискомфорта в правой кисти у Эммы, сообщает Zakon.kz.

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Было принято решение не усугублять ситуацию, чтобы не получить более тяжелую травму. Таким образом, 37-летний Маррей завершил выступление на домашнем "Шлеме". В одиночном разряде он принял решение не выступать, но сыграл в паре с братом. В первом круге парного разряда Энди вместе с Джейми проиграли австралийскому дуэту Ринки Хиджиката / Джон Пирс (6:7, 4:6). После этой игры Энди Маррей эмоционально попрощался с болельщиками Уимблдона в преддверии завершения карьеры.

A moment for the fans outside Centre Court to show their love to Andy #Wimbledon pic.twitter.com/Tce5IS1Fpk — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Во время прощальной церемонии бывший лидер мирового рейтинга признался, что хотел бы играть в теннис вечно, но многочисленные травмы диктуют свои условия.

"Я бы хотел и дальше играть, но физически не могу. Все эти травмы… И они не были пустяковыми. Я бы хотел играть вечно. Я люблю этот спорт, он столько мне дал. Я не хочу заканчивать, так что это тяжело", – признался Маррей.

Британский дуэт Эмма Радукану / Энди Маррей должен был сыграть с Марсело Аревало (Сальвадор) и китаянкой Чжан Шуай. Британскую пару заменил американский тандем Кэти Волынец / Раджив Рам.

Ранее Александр Бублик не смог преодолеть третий круг Уимблдона, уступив американцу Томми Полу.