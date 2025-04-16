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Все о теннисе

Победа Шевченко и поражение Бублика: результаты и видеообзор матчей турнира АТР-500

Победа Шевченко и поражение Бублика: результаты и видеообзор матчей турнира в АТР-500, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 09:45 Фото: АТР
В Мюнхене (Германия) проходит грунтовый турнир серии АТР-500. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей одиночного разряда за 15 апреля.

Турнир АТР-500 в Мюнхене. Первый круг. Результаты матчей за 15 апреля:

Александр Шевченко (Казахстан, LL) – Флавио Коболли (Италия) – 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Янник Ханфман (Германия, WC) – Якуб Меншик (Чехия, 6) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, действующий чемпион) – 6:0, 6:2

Зизу Бергс (Бельгия) – Александр Бублик (Казахстан, Q) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5

Уго Умбер (Франция, 4) – Николас Харри (Чили) – 4:6, 6:3, 6:2

Мариано Навоне (Аргентина) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – 2:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Ботик Ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) – Баутиста-Агут (Испания) – 6:4, 3:6, 6:4

Фабиан Марожан (Венгрия) – Энгель (Германия, WC) – 6:4 6:1

Лучано Дардери (Италия) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) – 7:6 7:6 

Диего Дедура-Паломеро (Германия) – Денис Шаповалов (канада, 8) – 7:6 3:0 отказ Шаповалова.

Ранее в ATP заявили о возможном проведении "Мастерса" в Саудовской Аравии с 2028 года. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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