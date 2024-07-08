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Елена Рыбакина прошла в четвертьфинал "Уимблдона-2024"

Теннис 1/4 финала Уимблдон Фото: Instagram/wimbledon
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина без особых проблем пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании, обыграв на своем пути россиянку Анну Калинскую – 6:3, 3:0 (Отказ), сообщает Zakon.kz.

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По началу этого поединка не казалось, что 25-летняя казахстанская теннисистка может легко обыграть свою ровесницу из России. Проиграв стартовые два гейма, Рыбакина далее собралась и не дала возможности 18-ой ракетке мира нарастить преимущество.

В итоге первый сет остался за Еленой, которую она выиграла за 39 минут со счетом 6:3. Стоит отметить, что Калинская в какой-то момент обратилась за медицинской помощью, в связи с некоторыми проблемами здоровья. 

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Фото: Instagram/wimbledon

Далее казахстанка продолжила свое давление во второй партии на россиянку, взяв сразу три гейма – 3:0. И в этой ситуации Анна не смогла продолжить игру и отказалась от матча. 

В итоге Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал "Уимблдона-2024", где ее соперницей станет украинская теннисистка Элина Свитолина.    

Вечером 8 июля, на травяные корты выйдет еще одна казахстанка Юлия Путинцева, которая ранее сенсационно победила здесь первую ракетку мира - Игу Швёнтек. За выход в стадию 1/4 финала вторая ракетка Казахстана среди женщин сразится с 13-ой сеянной английского чемпионата, Алёной Остапенко из Латвии. 

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