Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге Уимблдона

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге Уимблдона Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате Великобритании. В первом круге четвертая ракетка мира без особых проблем обыграла теннисистку из Румынии Елену Габриэлу-Русе со счетом 6:3, 6:1. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Рыбакина выполнила три подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки. Ее соперница реализовала один брейк-пойнт из двух, допустила семь двойных ошибок и выполнила два эйса.

Во втором круге Уимблдона Рыбакина встретится с немецкой теннисисткой, 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд.

Ранее Елена Рыбакина поделилась эмоциями после выхода во второй круг Уимблдона. 

Читайте также

Впервые с 1994 года действующая чемпионка Уимблдона потерпела поражение в первом круге

Путинцева вслед за Рыбакиной вышла во второй круг Уимблдона

Рыбакина о выходе во второй круг Уимблдона: Я просто хочу быть счастливой на корте

Пахита Амири
Рыбакина Елена 2024 год Уимблдон
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол
Евро-2024: расписание матчей 1/4 финала
Футбол
"Аль-Наср" поддержал Роналду после его слез на Евро-2024
Футбол
Австрия – Турция: новая сенсация после встречи веселых соперников
теннисистка
Путинцева вслед за Рыбакиной вышла во второй круг Уимблдона
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: