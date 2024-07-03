Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге Уимблдона

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате Великобритании. В первом круге четвертая ракетка мира без особых проблем обыграла теннисистку из Румынии Елену Габриэлу-Русе со счетом 6:3, 6:1. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Рыбакина выполнила три подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки. Ее соперница реализовала один брейк-пойнт из двух, допустила семь двойных ошибок и выполнила два эйса.

Во втором круге Уимблдона Рыбакина встретится с немецкой теннисисткой, 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд.

Ранее Елена Рыбакина поделилась эмоциями после выхода во второй круг Уимблдона.