Кто из обидчиц Рыбакиной выиграет Уимблдон? Расклад букмекера на финал

Неожиданным получился финальный матч лондонского травяного "Шлема" в женском разряде. В нем не оказалось ни одной теннисистки, входящей в топ-5, но битва, тем не менее, ожидается интересная.

Барбора Крейчикова (Чехия) – Жасмин Паолини (Италия). 13 июля, 18:00 (время Астаны)

В женском финале Уимблдона сойдутся теннисистки, от каждой из которых можно ожидать сюрприз. Обе в этом сезоне обыгрывали более рейтинговых оппонентов. И хотя Крейчикова располагается ниже Паолини, аналитики Olimpbet отдают небольшое предпочтение именно ей: П1 – 1.73, П2 – 2.23.

28-летняя чешка занимает в WTA лишь 32 место. Но она известна своим упорством в умении дожать соперниц. В четвертьфинале Крейчикова выбила четвертую ракетку мира Елену Рыбакину, проиграв той стартовый сет, но затем взяв два последующих, причем без тай-брейков (3:6, 6:3, 6:4).

Да, во многом здесь вина самой казахстанки, которую в этой игре было не узнать. Можно сказать, что там, где Крейчикова не справлялась сама, Елена ей помогала. Но Рыбакина – одна из лучших теннисисток мирового тура на траве, она в целом универсальна, мощно бьет, сильна тактически, и взять победу над ней, когда она главная фаворитка, пусть и не в форме, это многого стоит.

До этого Крейчикова в стартовой игре выиграла в трех сетах Веронику Кудерметову. А всех остальных соперниц побеждала в двух – в их числе и топ-11 Даниэль Коллинс, и топ-14 Елена Остапенко. Барбора сильно бьет с обеих рук и хорошо просчитывает соперниц тактически.

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Паолини тоже 28 лет, но она в рейтинге WTA идет гораздо выше – на седьмом месте. А вот фавориткой это ее не делает. Жасмин так же почти всех соперниц прошла в двух сетах, правда, в основном на тай-брейках. А в четвертьфинале испытала проблемы с топ-37 Донной Векич, у которой в первом сете смогла выиграть лишь два гейма (2:6, 6:4, 7:6 (10:8).

Итальянка физически вынослива, что не раз демонстрировала. И ту же Рыбакину, например, выбила в 1/4-й "Роллан Гаррос". Она уже во второй раз в сезоне сыграет в финале "Большого шлема", чем могут похвастаться даже не все представительницы топ-5.

Но в чем Жасмин уступает Барборе, так это в габаритах. Рост итальянки – 163 сантиметра, чешки – 178. Да, для Паолини это не стало особой проблемой в поединке с Рыбакиной, которая еще выше, чем Крейчикова, но и списывать со счетов такой факт не стоит.

Однозначно легкой игры не будет ни у одной, ни у другой. А фанатам предстоит увидеть интересный финал, который, скорее всего, затянется на три сета: счет 2:1 зайдет с коэффициентом 4.32.

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