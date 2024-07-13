Определилась победительница Уимблдона

По итогам финального матча травяного "Шлема" 13 июля в Лондоне стало известно имя победительницы в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Особенность этого финального матча в том, что в нем не оказалось теннисисток, входящих в топ-5. К примеру, 28-летняя Барбора Крейчикова только на 32 месте в WTA. В четвертьфинале Крейчикова с завидным упорством выбила четвертую ракетку мира Елену Рыбакину.

Жасмин Паолини – ее ровестница, а в рейтинге WTA занимает седьмое место. Это второе пришествие Паолини в финал "Большого шлема" в сезоне.

Фото: X/Wimbledon

После захватывающих двух сетов, по итогам третьего, победу одержала Барбора Крейчикова со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Фото: Х/Wimbledon

В этот же день стало известно, что сербский теннисист, 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович, может поставить очередной рекорд.