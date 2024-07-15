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Уимблдон-2024: видеообзор финального матча мужского одиночного разряда

Уимблдон-2024: видеообзор финального матча мужского одиночного разряда Фото: wimbledon.com
В финале мужского одиночного разряда Уимблдона-2024 встретились вторая и третья ракетки мира Новак Джокович (Сербия) и Карлос Алькарас (Испания). Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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В прошлом сезоне в решающем матче Открытого чемпионата Великобритании также сыграли Джокович и Алькарас. В этом году испанский теннисист защитил титул чемпиона, обыграв легендарного Новака со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Отметим, что в третьем сете, при счете 5:4 в пользу Алькараса, Джокович сумел уйти с 0:40 на подаче испанца, отыграл чемпионский матчбол и довел игру до тай-брейка.

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За это время Алькарас сделал пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. У Джоковича восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Счет в личных встречах между теннисистами стал равным (3:3).


Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире "Большого шлема". Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.

Ранее был представлен видеообзор финального матча в женском одиночном разряде Уимблдона-2024. 

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