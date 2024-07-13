Уимблдон-2024: видеообзор финального матча в женском одиночном разряде

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (32 WTA) стала чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде. В финале она обыграла седьмую ракетку мира Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 2:6, 6:4. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Это второй титул на турнире "Большого шлема" в карьере 28-летней чешки. Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на "Ролан Гаррос". Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.





У Крейчиковой также есть семь титулов на турнирах "Большого шлема" в парном разряде и три – в миксте. Она была первой ракеткой мира в паре и второй в одиночке.

По итогам Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова вернется в топ-10 мирового рейтинга и станет 10-й ракеткой мира.

Ранее стали известны призовые Елены Рыбакиной за участие в Уимблдоне-2024. Первая ракетка Казахстана в полуфинале проиграла будущей чемпионке Барборе Крейчиковой.