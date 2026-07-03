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Спорт

Казахстанские лучники примут участие в этапе Кубка мира в Испании

Казахстанские лучники примут участие в этапе Кубка мира в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 16:54 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана примет участие в этапе Кубка мира по стрельбе из лука, который пройдет в Мадриде (Испания). Список участников предстоящего турнира опубликовала Международная федерация стрельбы из лука World Archery, сообщает Zakon.kz.

Состав сборной Казахстана

Классический лук: Ильфат Абдуллин, Денис Ганькин, Дастан Каримов, Даулеткелды Жанбырбай, Медина Мурат, Алина Тимралиева, Александра Землянова, Самира Жумагулова.

Блочный лук: Акбарали Карабаев, Бунед Мирзаметов, Муса Дильмухамет, Андрей Тютюн, Виктория Лян, Диана Юнусова, Роксана Юнусова, Адель Жексенбинова.

Как пишет пресс-служба НОК РК, этап Кубка мира пройдет с 7 по 12 июля.

Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен сразится с китайцем за выход в полуфинал чемпионата Азии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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