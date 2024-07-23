Турнир на Олимпиаде в Париже станет последним для Энди Маррейя

Британский теннисист экс первая ракетка мира Энди Маррей объявил, что Олимпийские игры в Париже станут для него последним профессиональным теннисным турниром в карьере, сообщает Zakon.kz.

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"Я приехал в Париж на свой последний теннисный турнир. Выступления за Великобританию всегда были самыми запоминающимися неделями в моей карьере, и я очень горжусь тем, что мне удастся сделать это еще один раз!" – написал Маррей в своем аккаунте в соцсетях.

На Олимпиаде в Париже Маррей сыграет в одиночном и парном разрядах.

Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" с 27 июля по 4 августа.

37-летний Энди Маррей – единственный в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде (2012, 2016), дважды выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и один раз становился победителем US Open (2016).