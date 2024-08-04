Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом

Сербский теннисист Новак Джокович 4 августа одержал победу в одиночном разряде на Олимпийских играх, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (3), 7:6 (2).

Матч длился 2 часа 52 минуты. В ходе игры Джокович сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов.

Ранее в полуфинале олимпийского теннисного турнира в Париже серб Новак Джокович одержал уверенную победу над итальянцем Лоренцо Музетти.

