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Джокович вышел в финал Олимпийских игр в Париже

Джокович вышел в финал Олимпийских игр в Париже Фото: Х/Novak Djokovic
В полуфинале олимпийского теннисного турнира в Париже серб Новак Джокович одержал уверенную победу над итальянцем Лоренцо Музетти со счетом 6:4, 6:2.

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Матч длился 1 час 50 минут. Джокович выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку, реализовав шесть брейк-пойнтов из 14 возможных. Музетти не сумел выполнить ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

В финале Олимпиады-2024 Джокович встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который разгромил Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 6:1.

Напомним, что эти два теннисиста уже встречались в финале Уимблдона в июле, и тогда победу одержал Алькарас, завершив матч со счетом 6:2, 6:2, 7:6.

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