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Амир Омарханов в Сербии провел тренировку с седьмой ракеткой мира

Амир Омарханов в Сербии провел тренировку с седьмой ракеткой мира Фото: ФТК
16-летний Амир Омарханов в теннисной академии Янко Типсаревича (Сербия) потренировался с лидером сборной Австралии Алексом де Минором, сообщает Zakon.kz.

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За свою профессиональную карьеру Алекс де Минор выиграл десять турниров ATP (один в парном разряде). В текущем мировом рейтинге австралийский игрок идет на седьмой строчке. 

Амир Омарханов – воспитанник карагандинской школы тенниса, где тренировался под руководством Петра Нестерова. Сейчас Амир занимается в Белграде, в академии Янко Типсаревича, где казахстанца тренирует Неманья Лалич. В мировом юниорском рейтинге казахстанец занимает высокое 14-е место.

Сейчас Амир готовится к хардовому турниру ITF Juniors J300 College Park, который пройдет с 19 по 24 августа в США, а затем сыграет на юниорском US Open.

Амир Омарханов провел тренировку с седьмой ракеткой мира, ##imageAlt##

Фото: ФТК

Ранее сообщалось, что в Алматы в теннисном центре Gorky Tennis Park определились финалисты квалификационного турнира Roland Garros Junior Series by Renault Qualifications West and Central Asia 2024.

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