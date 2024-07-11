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Теннисисты Соня Жиенбаева и Амир Омарханов выступили на юниорском Уимблдоне

Теннис Фото: Instagram/sonja.zhiy
11 июля в Лондоне казахстанские теннисисты Соня Жиенбаева и Амир Омарханов выступили на юниорском Уимблдоне, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка Соня Жиенбаева и Рената Ямричева из Словакии сошлись за выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона. Победу в этом поединке одержала Ямричева со счетом 7:5, 6:4. Об этом пишет интернет-портал Sportarena.kz.

Что касается теннисиста из Казахстана Амира Омарханова, то его и россиянина Тимофея Дерепаско со счетом 7:6, 6:3 победили соперники из США Кайлан Биган и Джаггер Лич. Таким образом Амир не смог пройти в четвертьфинал.

Ранее в этот же день за выход в 1/4 финала 16-летний теннисист из Караганды противостоял 18-летнему Кайлану Бигану, но также проиграл. Поединок завершился со счетом 7:6, 0:6, 4:6. Увы обе встречи с Биганом не принесли Амиру победы.

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Амир Омарханов, фото: Федерация тенниса Казахстана

Сегодня мы сообщали о турнире среди юниоров на Открытом чемпионате Великобритании.

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