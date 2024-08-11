Музей достижений Новака Джоковича планируют открыть в Сербии

Музей, посвященный достижениям Новака Джоковича, планируют открыть в Сербии, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!



Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране планируют построить музей в честь Новака Джоковича.



"Мы начали обсуждение строительства музея. На Мальорке есть музей, посвященный Рафаэлю Надалю. Мы хотим показать, что Джокович сделал для нашей страны в соответствии с его заслугами, и одновременно привлечь туристов", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович снялся с предстоящего "Мастерса" в Цинциннати.