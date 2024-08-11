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Музей достижений Новака Джоковича планируют открыть в Сербии

теннисист Фото: ITF
Музей, посвященный достижениям Новака Джоковича, планируют открыть в Сербии, сообщает Zakon.kz.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране планируют построить музей в честь Новака Джоковича.

"Мы начали обсуждение строительства музея. На Мальорке есть музей, посвященный Рафаэлю Надалю. Мы хотим показать, что Джокович сделал для нашей страны в соответствии с его заслугами, и одновременно привлечь туристов", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович снялся с предстоящего "Мастерса" в Цинциннати.

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