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Новак Джокович снялся с предстоящего "Мастерса" в Цинциннати

Новак Джокович снялся с грядущего Мастерса в Цинциннати Фото: АТР
Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, снялся с турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), который пройдет с 12 по 19 августа. В основной сетке соревнований Новака заменит 48-я ракетка мира, 21-летний француз Джованни Мпетчи Перрикар, сообщает Zakon.kz.

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Предположительно, 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" решил продлить отдых после триумфа на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финале Олимпиады Джокович со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) одолел четырехкратного победителя мэйджоров третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Для 37-летнего Джоковича это "золото" Олимпиады дебютное в карьере. На его счету также бронзовая награда Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).

Ранее стало известно, что Джокович впервые за пять лет выступит на "Мастерсе" в Шанхае.

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