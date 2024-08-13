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"Американское дерби": Пегула обыграла Анисимову в финале турнира в Торонто

Пегула обыграла Анисимову в финале турнира в Торонто Фото: WTA
Американская теннисистка Джессика Пегула стала победительницей турнира WTA-1000 в Торонто. В финальном матче она обыграла соотечественницу Аманду Анисимову со счетом 6:3, 2:6, 6:1, сообщает Zakon.kz.

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Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Пегула выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. На счету Анисимовой две подачи навылет, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Таким образом Джессика защитила прошлогодний титул и рейтинговые очки. За победу в финале Пегула получит 523 тыс. долларов США в качестве призовых. Анисимова за выступление на турнире в Торонто получит 650 рейтинговых очков и 308 тыс. долларов США призовых.

Ранее Онс Жабер снялась с турнира WTA-1000 в Цинциннати. 

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