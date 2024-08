"Американское дерби": Пегула обыграла Анисимову в финале турнира в Торонто

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернем сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Пегула выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. На счету Анисимовой две подачи навылет, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Таким образом Джессика защитила прошлогодний титул и рейтинговые очки. За победу в финале Пегула получит 523 тыс. долларов США в качестве призовых. Анисимова за выступление на турнире в Торонто получит 650 рейтинговых очков и 308 тыс. долларов США призовых.

