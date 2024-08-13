"Американское дерби": Пегула обыграла Анисимову в финале турнира в Торонто
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Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Пегула выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. На счету Анисимовой две подачи навылет, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.
Таким образом Джессика защитила прошлогодний титул и рейтинговые очки. За победу в финале Пегула получит 523 тыс. долларов США в качестве призовых. Анисимова за выступление на турнире в Торонто получит 650 рейтинговых очков и 308 тыс. долларов США призовых.
She can make the whole place shimmer ✨@JPegula | #NBO24 pic.twitter.com/vvtPz0PQ5q— wta (@WTA) August 13, 2024
Ранее Онс Жабер снялась с турнира WTA-1000 в Цинциннати.