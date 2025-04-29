Каждый может выиграть "Шлем": топовый американский теннисист сравнил нынешний АТР-тур с началом 2000-х

17-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо высказался о текущем раскладе сил в АТР-туре, сообщает Zakon.kz.

Тиафо вышел в третий круг грунтового "Мастерса" в Мадриде, где 29 апреля сыграет с французом Александром Мюллером. Турнир серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) проходит с 23 апреля по 4 мая.

"Думаю, уровень игроков очень похож, каждый может обыграть кого угодно в конкретный день. Сейчас захватывающее время. Теннис напоминает мне период с 2000 по 2004 или 2005 год. Это окно возможностей. Каждый может выиграть "Шлем". Каждый может выиграть такие турниры, как "Мастерс" в Мадриде. Думаю, в каждом сезоне на "Мастерсах" будет по восемь-девять разных победителей. Уверен в этом". Фрэнсис Тиафо

Также американский игрок выделил двух сильнейших теннисистов планеты.

"Может быть, Алькарас и Синнер возьмут по два-три титула, но игра ведется открыто. Никто никого не боится. Никто не настолько лучше других – за исключением Синнера и Алькараса. Я уважаю этих двоих. Но все остальные, если не играют хорошо, могут проиграть", – приводит слова Тиафо Tennis Up To Date.

Ранее двукратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.