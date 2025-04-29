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Все о теннисе

"Нужно набраться немного уверенности": тренер Рыбакиной рассказал о работе с первой ракеткой Казахстана

Тренер Рыбакиной рассказал о работе с первой ракеткой Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 12:05 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Давиде Сангинетти, тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, заявил, что его подопечной необходимо обрести уверенность для хороших результатов на турнирах, сообщает Zakon.kz.

2 февраля 2025 года Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангинетти, который в свое время являлся наставником экс-первой ракетки мира россиянки Динары Сафиной.

– Как проходят эти недели с Еленой?

– Мы тренировались два месяца, она отличная теннисистка, ей просто нужно набраться немного уверенности. Я убежден, что благодаря этому у нас может быть отличный год. Все удары хороши. Возможно, ей нужно немного больше скорости, но также и уверенности в том, что она может победить в важные моменты.

– Какой вклад вы можете внести?

– Наверное, немного спокойствия, чтобы она не нервничала и не думала, что ей всегда нужно побеждать. Может быть, еще немного техники и тактики на корте, – приводит слова Сангинетти Punto de Break.

Ранее Елена Рыбакина проиграла Элине Свитолиной в третьем круге турнира в Мадриде. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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