Путинцева отправила отдыхать действующую чемпионку тысячника в Цинциннати и добилась уникального достижения

В ночь на 16 августа в матче второго круга турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) казахстанская теннисистка сенсационно обыграла вторую ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Ранее на Уимблдоне-2024 Путинцева одержала победу над сильнейшей теннисисткой мира Игой Швёнтек.

Как сообщает Opta, подобноее достижение покорялось только трем теннисисткам: Гарбинье Мугурусе (2014), Екатерине Макаровой (2017) и Каролине Муховой (2021).

4 - In the past four decades, Yulia Putintseva is only the fourth player ranked outside the WTA’s top 20 to claim wins over the WTA’s top two on multiple surfaces in a season:



Muguruza, 2014

Makarova, 2017

Muchova, 2021

Putintseva, 2024 🆕



Wow.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA pic.twitter.com/CDTaZCvxPM