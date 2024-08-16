Путинцева отправила отдыхать действующую чемпионку тысячника в Цинциннати и добилась уникального достижения
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В ночь на 16 августа в матче второго круга турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) казахстанская теннисистка сенсационно обыграла вторую ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
Ранее на Уимблдоне-2024 Путинцева одержала победу над сильнейшей теннисисткой мира Игой Швёнтек.
Как сообщает Opta, подобноее достижение покорялось только трем теннисисткам: Гарбинье Мугурусе (2014), Екатерине Макаровой (2017) и Каролине Муховой (2021).
4 - In the past four decades, Yulia Putintseva is only the fourth player ranked outside the WTA’s top 20 to claim wins over the WTA’s top two on multiple surfaces in a season:— OptaAce (@OptaAce) August 15, 2024
Muguruza, 2014
Makarova, 2017
Muchova, 2021
Putintseva, 2024 🆕
Wow.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA pic.twitter.com/CDTaZCvxPM
В третьем круге турнира в Цинциннати Юлия встретится с испанской теннисисткой, экс-второй ракеткой мира Паулой Бадосой, которая выбила из состязаний россиянку Анну Калинскую (6:3, 6:2).
Ранее Елена Рыбакина потерпела неожиданное поражение от Лейлы Фернандес (Канада).