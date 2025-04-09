Рафаэль Надаль во второй раз станет отцом

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в скором времени во второй раз станет отцом, сообщает Zakon.kz.

В издании Semana сделали акцент на внешнем виде супруги теннисиста Мери Перельо. Материал с фоторепортажем о Перельо вышел в продажу 9 апреля.

Пара поженилась в октябре 2019 года. Спустя три года у них родился первый ребенок, которого решили назвать в честь отца.

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в конце ноября 2024 года. Его последним профессиональным турниром стала финальная часть Кубка Дэвиса-2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 – в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).

Ранее стало известно, что Янник Синнер после дисквалификации вернется в тур первой ракеткой мира.