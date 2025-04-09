Янник Синнер после дисквалификации вернется в тур первой ракеткой мира

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер останется лидером мирового рейтинга после трехмесячной дисквалификации. Это стало известно после того, как немец Александр Зверев (2 АТР) проиграл во втором круге "Мастерса" в Монте-Карло, сообщает Zakon.kz.

До "тысячника" в Риме никто больше не сможет обойти итальянца в рейтинге.

Янник Синнер стал первой ракеткой мира после "Ролан Гаррос-2024". За это время он выиграл US Open-2024, Australian Open-2025, Итоговый турнир-2024, а также "Мастерсы" в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).

Сейчас Синнер отбывает трехмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернется на грунтовом "Мастерсе" в Риме (Италия), который пройдет с 7 по 18 мая.

Ранее был представлен видеообзор сенсационного поражения Зверева в Монте-Карло.