Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский "тысячники" в Риме
Фото: internazionalibnlditalia.com
Организаторы мужского и женского грунтовых "тысячников" в Риме объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку соревнований, сообщает Zakon.kz.
Специальное приглашение получили девять итальянских теннисистов и одна представительница США.
Обладатели уайлд-кард на "Мастерс" в Риме:
Фабио Фоньини (113-я ракетка мира, Италия);
Лука Нарди (93, Италия);
Федерико Чина (371, Италия);
Франческо Пассаро (98, Италия).
Обладательницы уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Риме:
Элизабетта Коччаретто (98, Италия);
Сара Эррани (152, Италия);
Нурия Бранкаччо (208, Италия);
Джорджа Педоне (229, Италия);
Лукреция Стефанини (149, Италия);
Тайра Грант (401, США).
Соревнования в Риме пройдут с 6 по 18 мая. Действующими победителями "тысячников" являются немецкий теннисист Александр Зверев и представительница Польши Ига Швёнтек.
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