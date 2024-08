Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Цинциннати

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Продолжительность встречи составила 1 часа 38 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнта. На счету Тиафо пять подач навылет и две двойные ошибки.

Таким образом, итальянец завоевал пятый титул в сезоне (после Australian Open, а также турниров в Роттердаме, Майами и Галле). Отметим, что это 15-я победа Синнера на турнирах ATP в карьере.

And the first player to win multiple Masters 1000 titles in 2024 is... @janniksin 🙌#CincyTennis pic.twitter.com/3bJACL5vtp