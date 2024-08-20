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Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Цинциннати

Янник Синнер стал чемпионом &quot;Мастерса&quot; в Цинциннати Фото: АТР
Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира АТР-1000 в Цинциннати. В финальном матче он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счетом 7:6 (7:4), 6:2, сообщает Zakon.kz.

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Продолжительность встречи составила 1 часа 38 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнта. На счету Тиафо пять подач навылет и две двойные ошибки.

Таким образом, итальянец завоевал пятый титул в сезоне (после Australian Open, а также турниров в Роттердаме, Майами и Галле). Отметим, что это 15-я победа Синнера на турнирах ATP в карьере.

Синнер стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет. Он выиграл турнир в возрасте 23 лет. Ранее самым молодым теннисистом, который стал чемпионом турнира в Цинциннати, был британец Энди Маррей. В 2008 году Маррею был 21 год.

  • Синнер выиграл пять из пяти сыгранных финалов в сезоне.
  • Синнер стал первым в сезоне двукратным чемпионом "Мастерсов".

Ранее был представлен видеообзор полуфинальных матчей "Мастерса" в Цинциннати.

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