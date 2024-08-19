Видеообзор полуфинальных матчей "Мастерса" в Цинциннати

На турнире АТР-1000 в Цинциннати (США) прошли полуфинальные игры в одиночном разряде. Представлен видеообзор матчей, сообщает Zakon.kz.

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В первом полуфинальном матче лидер мирового рейтинга Янник Синнер оказался сильнее четвертой ракетки мира, представителя Германии Александра Зверева со счетом 7:6, 5:7, 7:6.

В другом полуфинале американец Фрэнсис Тиафо в трех сетах обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 4:6, 6:1, 7:6.



Встреча за титул между Синнером и Тиафо состоится в ночь на 20 августа, начало запланировано на 03:00 по времени Астаны.

Ранее в женском парном разряде турнира в Цинциннати казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела финальный матч.

