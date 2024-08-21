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Александр Шевченко не смог преодолеть второй круг турнира в США
Фото: ФТК
В Уинстон-Сейлеме (США) проходит турнир серии АТР-250 (хард). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (60 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Первый раунд Шевченко пропускал, а во втором неожиданно проиграл испанцу Пабло Корреньо Бусте (299 АТР) со счетом 2:6, 2:6. Игрок из Испании получил уйлд-кард (WC) от организаторов турнира в Уинстон-Сейлеме.
Теперь Александр Шевченко отправится в Нью-Йорк для участия в Открытом чемпионате США.
Ранее стартовый раунд квалификации US Open в мужском одиночном разряде преодолели Денис Евсеев, Бейбит Жукаев и Тимофей Скатов.
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