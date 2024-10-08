Александр Шевченко не смог преодолеть третий круг "Мастерса" в Шанхае

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (58 АТР) провел матч третьего круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка Казахстана проиграл Якубу Меншику (65 АТР, Чехия) со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Матч продолжался 1 час 59 минут. Шевченко сделал четыре подачи навылет, реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных и совершил две двойные ошибки. На счету его соперника девять эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Меншик сыграет с 10-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым, который выиграл у австралийца Алексея Попырина (24-й в рейтинге ATP) – 7:6, 6:2.

Шевченко в этом году уже встречался с Якубом. В июле они сыграли в первом круге Олимпийских игр в Париже, тогда победа была на стороне Меншика (6:3, 6:4). Также игрок из Чехии был сильнее в 2023 году на турнире серии "Челленджер" Bratislava Open. В очном противостоянии Якуб ведет со счетом 3:0.

Шевченко впервые в карьере пробился в третий раунд турнира серии ATP-1000 на твердом покрытии. В прошлом сезоне он доходил до аналогичной стадии "тысячников" в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), но это было на грунте.

Ранее в первом раунде "Мастерса" в Шанхае Шевченко одержал победу над Рамкумаром Раманатаном (№332 ATP) из Индии со счетом 6:1, 7:6 (7:3), а во втором в упорной борьбе обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (31 АТР) со счетом 7:6, 7:5.