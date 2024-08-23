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Елена Рыбакина прекратила сотрудничество со Стефано Вуковым

Елена Рыбакина прекратила сотрудничество со Стефано Вуковым Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (4 WTA) объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина рассказала о расставании с наставником в сторис Инстаграм. Кто станет новым тренером сильнейшей теннисистки страны, пока неизвестно.

"После пяти лет сотрудничества Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю всего самого лучшего в будущем. Спасибо всем вам за вашу поддержку", – написала казахстанская теннисистка в социальных сетях.
Елена Рыбакина прекратила сотрудничество со Стефано Вуковым, ##imageAlt##

Фото: lenarybakina/instagram

На прошлой неделе Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она проиграла канадке Лейле Фернандес.

Следующим турниром Рыбакиной станет Us Open, который пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.

Ранее казахстанские теннисисты узнали соперников по первому кругу US Open.

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