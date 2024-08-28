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Елена Рыбакина впервые прокомментировала расставание с личным тренером

Елена Рыбакина впервые прокомментировала расставание с личным тренером Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о завершении сотрудничества со Стефано Вуковым. 23 августа она объявила о прекращении работы с хорватским тренером, сообщает Zakon.kz.

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На послематчевой пресс-конференции сильнейшая теннисистка Казахстана ответила на вопросы журналистов. В первом круге US Open Рыбакина одержала победу над квалифаером Дестани Айявой (Австралия,194 WTA) со счетом 6:1, 7:6 (7:1).

 По-моему, это был ваш первый матч после расставания со Стефано. Интересно, каково это – возможно, другая атмосфера, другая подготовка?

– Конечно, все по-другому: мы работали пять лет. Но все-таки меня поддержал Юрий Щукин. Мы с ним обсудили тактику и так далее, поэтому я была готова к матчу.

– Почему вы приняли такое решение прямо перед US Open?

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– Не хочу об этом много говорить, но расстаться – это наше решение.

 Это связано с поиском нового взгляда или просто с желанием что-то поменять?

– Я дам знать, ребята, если ситуация с тренером изменится.

 Изменится по сравнению с текущей ситуацией?

– Да.

Ранее стало известно, что капитан сборной Казахстана Юрий Щукин присутствует на тренировках Елены Рыбакиной. 

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