Александр Бублик вышел в полуфинал выставочного турнира в США
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В двухдневном турнире принимают участие восемь самых ярких теннисистов профессионального тура АТР: Андрей Рублёв (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Алекс де Минор (Австралия), Гаэль Монфис (Франция), Ник Кирьос (Австралия), Денис Шаповалов (Канада).
В стартовом матче первая ракетка Казахстана обыграл 11 номер мирового рейтинга Стефаноса Циципаса со счетом 3:2.
After an incredible sudden death, Alexander Bublik joins De Minaur in UTS New York Semi-Finals 🇺🇸 #UTSTour pic.twitter.com/hOXyFTWbiD— UTS Tour (@uts_tour_) August 23, 2024
В полуфинале Бублик сыграет с Алексом де Минором, который выиграл у канадского спортсмена Дениса Шаповалова (3:0).
Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Победитель получит $301 тыс. Теннисист, занявший второе место, – $ 161 тыс.
Ранее определился соперник Александра Бублика по первому раунду Открытого чемпионата США.