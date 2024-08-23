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Александр Бублик вышел в полуфинал выставочного турнира в США

Александр Бублик вышел в полуфинал выставочного турнира в США Фото: АТР
22-23 августа в Нью-Йорке проходит выставочный турнир серии Ultimate Tennis Showdown (UTS). В теннисном шоу принимает участие лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

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В двухдневном турнире принимают участие восемь самых ярких теннисистов профессионального тура АТР: Андрей Рублёв (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Алекс де Минор (Австралия), Гаэль Монфис (Франция), Ник Кирьос (Австралия), Денис Шаповалов (Канада).

В стартовом матче первая ракетка Казахстана обыграл 11 номер мирового рейтинга Стефаноса Циципаса со счетом 3:2.

В полуфинале Бублик сыграет с Алексом де Минором, который выиграл у канадского спортсмена Дениса Шаповалова (3:0).


Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Победитель получит $301 тыс. Теннисист, занявший второе место, – $ 161 тыс.

Ранее определился соперник Александра Бублика по первому раунду Открытого чемпионата США. 

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