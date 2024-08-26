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Официально: капитан сборной Казахстана Юрий Щукин присутствует на тренировках Елены Рыбакиной

Юрий Щукин присутствует на тренировках Елены Рыбакиной Фото: WTA
Сегодня, 26 августа, в Нью-Йорке стартует последний в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат США. Сильнейшая теннисистка Казахстана проводит подготовку к US Open под руководством главного тренера Национальной команды Юрия Щукина, сообщает Zakon.kz.

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23 августа первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (4 WTA) объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым. В преддверии важного турнира казахстанская теннисистка осталась без наставника.

"Юрий Щукин, как капитан сборной Казахстана, присутствует на тренировках Елены, пока идет поиск нового личного тренера для Рыбакиной", – сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

В первом круге Открытого чемпионата США Елена Рыбакина встретится с квалифаером Дестани Айявой (Австралия, 180 WTA).

Ранее Елена Рыбакина опубликовала видео с тренировки на кортах US Open.

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