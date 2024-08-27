Легенды тенниса прощаются с ТБШ: Доминик Тим и Диего Шварцман провели последние матчи на мейджорах

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия) и бывший восьмой номер мирового рейтинга Диего Шварцман (Аргентина) провели последние в карьере матчи на турнире "Большого шлема". Организаторы американского мейджора устроили для них прощальную церемонию, сообщает Zakon.kz.

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Некогда топовые теннисисты потерпели поражение в первом круге US Open-2024.

30-летний австрийский теннисист Доминик Тим, получивший уйлд-кард (WC) от организаторов, в первом круге уступил американцу Бену Шелтону (13 АТР) со счетом 4:6, 2:6, 2:6. Игра проходила на Центральном корте имени Артура Эша.

Nothing but respect between Ben and Domi 🙌 pic.twitter.com/P4jJA6XKwb — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2024

Доминик Тим – победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира. Финалист трех турниров "Большого шлема" ("Ролан Гаррос" – 2018 и 2019, Australian Open – 2020), двукратный финалист Итогового турнира АТР (2019, 2020). Тим выиграл 17 титулов АТР в одиночном разряде, в том числе один – серии "Мастерс". Имеет по пять побед над Роджером Федерером и Новаком Джоковичем, шесть – над Рафаэлем Надалем.

В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет финальным в его карьере. Последний турнир в качестве профессионального теннисиста Доминик проведет в Вене (Австрия) в октябре.

Доминик Тим произнес трогательную речь после вылета с US Open.

"Спасибо всем большое за поддержку на протяжении многих лет. Впервые я сыграл здесь 10 лет назад. На самом деле, это очень важный момент для меня. На этом корте у меня был мой величайший успех в очень странном 2020 году в иных условиях. К сожалению, я прожил этот успех без всех вас. Тот момент был великолепный, но все же грустный. Я очень счастлив, что получил возможность сыграть мой последний матч на US Open на этом корте. Сейчас я могу провести немного времени с вами, ребята. Хочу сказать спасибо всем за то, что мы смогли наверстать упущенное четыре года назад. Очень благодарен всем, кто пришел посмотреть меня в деле в последний раз", – сказал Тим в интервью на корте после матча.

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Организаторы оформили все красиво – после матча обоим подарили большие коллажи с их лучшими фотографиями с US Open.

Фото: US Open

Бывшая восьмая ракетка мира 32-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман также трогательно попрощался с турниром "Большого шлема". В первом круге US Open он уступил 45-й ракетке мира французскому теннисисту Гаэлю Монфису со счетом 7:6 (7:2), 2:6, 2:6, 1:6. Шварцман попал в основную сетку через квалификацию.



The end of an era ❤️@dieschwartzman bows out to Monfils in four sets in his final US Open match.#USOpenpic.twitter.com/sa5QHTyNjH — Tennis TV (@TennisTV) August 26, 2024

"Это безумие, как люди относятся ко мне, не знаю, никогда не мечтал о таком, играть на US Open на большом корте в первом раунде в последний раз. Публика, директор турнира, все благодарят меня за то, что пришел. Для меня это безумие. С юных лет никогда не мечтал о таком завершении карьеры, это очень особенное и эмоциональное событие", – сказал Шварцман на пресс-конференции.



Диего завершит карьеру в феврале 2025 года в Буэнос-Айресе.



Ранее были представлены результаты матчей за 26 августа мужского одиночного разряда.