Легенды тенниса прощаются с ТБШ: Доминик Тим и Диего Шварцман провели последние матчи на мейджорах

Некогда топовые теннисисты потерпели поражение в первом круге US Open-2024.

30-летний австрийский теннисист Доминик Тим, получивший уйлд-кард (WC) от организаторов, в первом круге уступил американцу Бену Шелтону (13 АТР) со счетом 4:6, 2:6, 2:6. Игра проходила на Центральном корте имени Артура Эша.

Nothing but respect between Ben and Domi 🙌 pic.twitter.com/P4jJA6XKwb

Доминик Тим – победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира. Финалист трех турниров "Большого шлема" ("Ролан Гаррос" – 2018 и 2019, Australian Open – 2020), двукратный финалист Итогового турнира АТР (2019, 2020). Тим выиграл 17 титулов АТР в одиночном разряде, в том числе один – серии "Мастерс". Имеет по пять побед над Роджером Федерером и Новаком Джоковичем, шесть – над Рафаэлем Надалем.

В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет финальным в его карьере. Последний турнир в качестве профессионального теннисиста Доминик проведет в Вене (Австрия) в октябре.

Доминик Тим произнес трогательную речь после вылета с US Open.

Организаторы оформили все красиво – после матча обоим подарили большие коллажи с их лучшими фотографиями с US Open.

Бывшая восьмая ракетка мира 32-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман также трогательно попрощался с турниром "Большого шлема". В первом круге US Open он уступил 45-й ракетке мира французскому теннисисту Гаэлю Монфису со счетом 7:6 (7:2), 2:6, 2:6, 1:6. Шварцман попал в основную сетку через квалификацию.



The end of an era ❤️@dieschwartzman bows out to Monfils in four sets in his final US Open match.#USOpenpic.twitter.com/sa5QHTyNjH