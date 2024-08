Новак Джокович установил очередной рекорд в истории тенниса

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернем сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!

Таким образом, серб опередил Роджера Федерера (89) по числу побед на Открытом чемпионате США. Кроме того, теперь он достигал отметки в 90 побед на каждом "Большом шлеме" (94 на Australian Open, 96 на "Ролан Гаррос", 97 на Уимблдоне). Это первый подобный случай в истории тенниса (как среди мужчин, так и среди женщин).

90 - Surpassing Roger Federer (89) for the second-most Men's Singles match wins at the US Open, Novak Djokovic has now become the only player in the Open Era to record 90+ Men's Singles match wins at all four Grand Slam events. Goat.#USOpen | @usopen @DjokerNole @atptour pic.twitter.com/6YndDTZkx3