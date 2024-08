Стаббс – о Рыбакиной: Восемь снятий в году – это ужасно, с ней что-то происходит

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Elena Rybakina has withdrawn from 8 big events this season.



Dubai — Gastrointestinal illness



Indian Wells — Gastrointestinal illness



Rome — Illness



Berlin — Abdominal pain (retired)



Eastbourne — Scheduling change



Olympics — Acute bronchitis



Toronto — Acute bronchitis



US… pic.twitter.com/Ukf4hmhEvW