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Стаббс – о Рыбакиной: Восемь снятий в году – это ужасно, с ней что-то происходит

Рыбакина Фото: Instagram/lenarybakina
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, победительница шести турниров "Большого шлема" (в паре и миксте) Ренне Стаббс выразила тревогу из-за снятия чемпионки Уимблдона-2022 казахстанки Елены Рыбакиной с US Open – 2024, сообщает Zakon.kz.

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"Очевидно, что что-то происходит. Не хочу спекулировать, но это крайне необычная ситуация. Восемь снятий в этом году, теперь неизвестная травма на US Open. Мне просто кажется, что здесь что-то происходит, это ненормальная ситуация. Я видела ее в последние пару дней, выглядела она неважно. Я много лет вижу ее в туре, знаю, как она выглядит, когда счастлива, здорова и хорошо играет. Когда она хорошо играет, на этой поверхности она одна из лучших, если не лучший игрок в мире. Так что с ней происходит, мне кажется, что-то большее, чем мы себе представляем. Это ужасно. Это грустно. Она такой милый человек, с ней так приятно рядом находиться. Мы желаем ей всего наилучшего и надеемся, что она найдет то, что ей нужно", – приводит слова Стаббс The Tennis Letter.

30 августа 2024 года стало известно о том, что Рыбакина снялась с US Open-2024 перед матчем второго круга.

Позднее первая ракетка Казахстана во время пресс-конференции объяснила, почему решила завершить выступление, и отметила, что всему виной старые травмы, которые не позволяют ей выступать. 

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Андрей Дюсупов
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