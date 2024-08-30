Стаббс – о Рыбакиной: Восемь снятий в году – это ужасно, с ней что-то происходит
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"Очевидно, что что-то происходит. Не хочу спекулировать, но это крайне необычная ситуация. Восемь снятий в этом году, теперь неизвестная травма на US Open. Мне просто кажется, что здесь что-то происходит, это ненормальная ситуация. Я видела ее в последние пару дней, выглядела она неважно. Я много лет вижу ее в туре, знаю, как она выглядит, когда счастлива, здорова и хорошо играет. Когда она хорошо играет, на этой поверхности она одна из лучших, если не лучший игрок в мире. Так что с ней происходит, мне кажется, что-то большее, чем мы себе представляем. Это ужасно. Это грустно. Она такой милый человек, с ней так приятно рядом находиться. Мы желаем ей всего наилучшего и надеемся, что она найдет то, что ей нужно", – приводит слова Стаббс The Tennis Letter.
Elena Rybakina has withdrawn from 8 big events this season.– The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2024
Dubai — Gastrointestinal illness
Indian Wells — Gastrointestinal illness
Rome — Illness
Berlin — Abdominal pain (retired)
Eastbourne — Scheduling change
Olympics — Acute bronchitis
Toronto — Acute bronchitis
US… pic.twitter.com/Ukf4hmhEvW
30 августа 2024 года стало известно о том, что Рыбакина снялась с US Open-2024 перед матчем второго круга.
Позднее первая ракетка Казахстана во время пресс-конференции объяснила, почему решила завершить выступление, и отметила, что всему виной старые травмы, которые не позволяют ей выступать.